В Иране ампутировали вору четыре пальца, несмотря на то, что жертва простила его

В Иране мужчине по имени Мохсен Ашири ампутировали четыре пальца на правой руке за воровство — даже несмотря на то, что его жертва официально простила его, пишет Daily Mail.

Сообщается, что Ашири был осужден по обвинению в краже и первоначально приговорен к шести месяцам тюрьмы и частичной ампутации руки — стандартному «телесному» наказанию по иранскому уголовному кодексу.

После отбытия тюремного срока мужчина вышел на свободу под залог в размере около $190 тыс., однако позднее суд вызвал его вновь и потребовал внести новый залог — в два раза больше предыдущего. Когда мужчина не смог заплатить, судебный приговор был приведен в исполнение.

Правозащитники осудили действия иранских властей, назвав их «чудовищным нарушением прав человека» и «примером средневековых методов наказания».

«Даже несмотря на то, что потерпевший простил Ашири, суд решил не смягчать приговор. Это еще раз демонстрирует, насколько произвольно и жестоко работает судебная система Ирана», — говорится в заявлении.

Ранее в Иране троим мужчинам ампутировали пальцы за кражи.