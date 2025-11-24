На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нутрициолог объяснила, как создать сбалансированный обед на похудении

Нутрициолог Шарапова: для сбалансированного обеда нужны белки, жиры и углеводы
Shutterstock/Studio Romantic

Для создания сбалансированного обеда на похудении важно включать в него четыре элемента — белки, углеводы, клетчатку и жиры. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, это поможет надолго обеспечить чувство сытости, а также избегать скачков сахара. Так, например, можно использовать салатные смеси, добавить к ним углеводы, например, гречку или булгур, белок (рыбу или курицу). В качестве полезных жиров выступают масло, орехи.

«Подобный «конструктор» подходит и тем, кто придерживается диеты, и тем, кто просто хочет есть разнообразно и сбалансированно», — добавили в сообщении.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо до этого рассказала «Газете.Ru», что многие сталкиваются с парадоксальной ситуацией: вроде бы и порции стали меньше, и от сладкого отказались, а вес стоит на месте или даже растет. Но мало просто «есть мало» — важно, что именно и в каких условиях вы едите, подчеркнула она. По словам врача, главная ошибка — ориентироваться на объем пищи, а не на ее калорийность и состав. Вы можете съедать небольшую по объему порцию, но она будет обладать чрезвычайно высокой энергетической ценностью, при этом не давая длительного чувства насыщения.

Ранее врач описала идеальный завтрак и обед для человека с больной печенью.

