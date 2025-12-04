На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Петербурга спустя 22 года раскрыла убийство северокорейца

МВД: в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина КНДР в 2003 году
Алексей Никольский/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали члена националистической группировки, подозреваемого в убийстве туриста из Северной Кореи в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

По данным следствия, тело убитого иностранца со множественными ножевыми ранениями было обнаружено во дворе жилого дома на улице Марата 14 декабря 2003 года. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлена причастность к этому преступлению участников националистической группировки, орудовавшей в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. Сообщается, что убийство было совершено на почве расовой ненависти. Раскрыть убийство по горячим следам не удалось.

Спустя 22 года удалось установить личность подозреваемого. Задержанным оказался 42-летний местный житель, занимающий должность бригадира по ремонту железнодорожных путей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого следователи раскрыли убийство семьи 30-летней давности. Согласно материалам дела, в ночь с 31 декабря 1992 года на 1 января 1993 года мужчина расправился с семью людьми, включая двух детей 12 и 13 лет. Он подмешал в спиртосодержащие напитки клофелин, а затем угостил ими всех взрослых. Когда те уснули, он убил их, нанеся множественные удары по голове. С каждым из несовершеннолетних преступник расправился позже, заманивая их по одному на кухню. Покончив с семерыми, мужчина обыскал дом, украл 86 тысяч рублей и скрылся. Найти его удалось благодаря следам на оставленных в доме окурках.

Ранее в России задержали троих участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году.

