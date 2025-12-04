На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело завели после угроз студентке изнасилованием в московском ресторане

Baza: в Москве завели дело после угроз изнасилованием студентке МГИМО
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами изнасилованием студентке МГИМО в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время отдыха студентки МГИМО с подругами в ресторане Oltremare. К их столику подошел мужчина и предложил им присесть к нему. Однако, услышав отказ, он начал их оскорблять и угрожать одной из девушек изнасилованием. В ходе ссоры та оттолкнула его ногой, после чего в перепалку вступили товарищи агрессора и администрация заведения.

По словам потерпевшей, персонал ресторана в момент инцидента выставил виновной именно ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже ресторан внес мужчину в черный список, извинился перед девушкой и уволил сотрудников, не вступившихся за нее.

Ранее в Ростове двое мужчин жестоко надругались над женщиной из мести и ограбили ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами