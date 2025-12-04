Уголовное дело завели после угроз студентке изнасилованием в московском ресторане

В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с угрозами изнасилованием студентке МГИМО в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время отдыха студентки МГИМО с подругами в ресторане Oltremare. К их столику подошел мужчина и предложил им присесть к нему. Однако, услышав отказ, он начал их оскорблять и угрожать одной из девушек изнасилованием. В ходе ссоры та оттолкнула его ногой, после чего в перепалку вступили товарищи агрессора и администрация заведения.

По словам потерпевшей, персонал ресторана в момент инцидента выставил виновной именно ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже ресторан внес мужчину в черный список, извинился перед девушкой и уволил сотрудников, не вступившихся за нее.

