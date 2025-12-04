На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мужчина застрял в унитазе

SHOT: в Москве мужчина сунул ногу в унитаз и застрял
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы зашел в туалет и не смог самостоятельно выбраться из него. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в квартире на Ленинском проспекте. По данным Telegram-канала, мужчина делал утренние гигиенические процедуры и в какой-то момент засунул ногу в унитаз.

«Зачем бедолага это сделал – большая загадка», – сообщается в публикации.

Так как москвич взял с собой телефон, он смог самостоятельно вызвать спасателей. Сотрудники МЧС высвободили мужчину.

До этого в США мужчина застрял в ящике для пожертвований одежды. Он упал вверх ногами, но смог вызвать спасателей и рассказать о ситуации. Пострадавший также добавил, что ему сложно дышать. Предположительно, так произошло из-за неудобной позы, в которой он оказался.

Специалисты прибыли спустя несколько минут, однако спасти мужчину не получилось. Отмечалось, что подобные контейнеры сконструированы так, чтобы люди бросали предметы внутрь, но не могли достать их.

Ранее женщина застряла между стенами здания во время ограбления и была арестована.

