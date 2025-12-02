На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина застряла между стенами здания во время ограбления и была арестована

Американка пыталась ограбить офис и застряла между стенами здания
Police Department

В городе Дженесео, штат Айова, полиция задержала 26-летнюю Кейли Готше, которую обнаружили в пространстве между стенами коммерческого здания. Ей предъявлены обвинения в краже со взломом, тяжком умышленном повреждении имущества и незаконном проникновении, пишет Independent.

Владелец бизнеса сообщил о громких звуках, доносившихся с потолка или чердака. Прибывшие на место офицеры услышали шум, но не смогли определить его источник и покинули здание.

Спустя примерно 10 минут мужчина снова вызвал полицию, сообщив о подозрительных звуках в другой части здания. Стражи порядка вернулись и начали масштабный обыск не только этого помещения, но и соседних предприятий в том же квартале.

Во время поисков офицеры услышали шепот и движение, доносившиеся из конструктивных полостей здания. Им удалось установить голосовой контакт с Готше, которая находилась между внутренними стенами. Для ее безопасной эвакуации была вызвана пожарная служба округа.

Как рассказала сама женщина, она проникла в здание через крышу и чердачное пространство. В настоящее время Кейли содержится в тюрьме округа Генри в ожидании судебного разбирательства по новым обвинениям.

Ранее преступник ограбил ювелирный магазин и попытался убежать от полиции голышом.

