Застрявшего в контейнере для пожертвований одежды мужчину не удалось спасти

В США застрявшего в контейнере для пожертвований мужчину не удалось спасти
В США застрявшего в контейнере для пожертвований одежды мужчину не удалось спасти, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, мужчина оказался вверх ногами внутри контейнера для пожертвований одежды возле торгового центра в Спринге, к северу от Хьюстона. Он в панике позвонил в службу 911, сообщив, что не может дышать. Спасатели прибыли через несколько минут, однако спасти его не удалось, заявили в офисе шерифа округа Харрис.

Констебль Марк Херман сообщил, что мужчина оказался в крайне неудобной позе, что, вероятно, затруднило его дыхание.

«Даже во время звонка слышно, как он повторял: «Я не могу дышать, у меня проблемы с дыханием», — сказал Херман.

Он добавил, что мужчина мог быть бездомным и использовал ситуацию как предупреждение другим: контейнеры для пожертвований нельзя открывать и они специально сконструированы так, чтобы предотвратить доступ внутрь.

Христианская некоммерческая организация Arms for Hope, которая курирует данный контейнер, выразила соболезнования.

«Наши сердца и молитвы с этим человеком и его близкими в это трудное время», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп решил убрать бездомных из столицы США.

