В результате пожара в автосервисе в Калининграде повреждено 10 машин

Прокуратура: при пожаре в автосервисе в Калининграде повреждено 10 машин

Пожар в автосервисе в Калининграде повредил более 10 автомобилей и практически полностью уничтожил здание площадью более 600 квадратных метров. Об этом сообщили вTelegram-канале областной прокуратуры.

Как отмечается в материале, причины возгорания и сумма причиненного ущерба от пожара устанавливаются.

4 декабря утром МЧС России сообщило о пожаре в автосервисе, который располагается на Московском проспекте в Калининграде. В заявлении говорилось, что пожар охватил автосервис, пристроенный рядом ангар, а также двухэтажное здание.

Всего на место происшествия прибыли 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц специальной техники.

До этого сообщалось, что огнеборцам удалось спасти шесть транспортных средств, включая два электроавтомобиля, были эвакуированы шесть баллонов. Речь идет о трех кислородных, двух углекислотных и одном пропановом баллонах.

