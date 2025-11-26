Россиянин 16 раз ударил жену ножом и заявил, что она сама поранилась

В Саратове 30-летний мужчина напал на свою супругу с ножом и получил срок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 17 декабря 2024 года на окраине Заводского района города. В салоне автомобиля «Рено Меган» мужчина дважды ударил свою жену по голове, а после этого еще не менее 16 раз ударил ее ножом в область спины, груди и рук. Женщину спасло лишь то, что она сумела покинуть машину, а рядом находились другие люди.

Мужчина свою вину не признал и утверждал, что супруга якобы сама поранилась об нож. Однако обвинение предоставило доказательства, убедившие присяжных в его виновности. Суд назначил нападавшему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

