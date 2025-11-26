На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин 16 раз ударил жену ножом и заявил, что она сама поранилась

В Саратове вынесли приговор мужчине, который 16 раз ударил жену ножом
close
Depositphotos

В Саратове 30-летний мужчина напал на свою супругу с ножом и получил срок. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 17 декабря 2024 года на окраине Заводского района города. В салоне автомобиля «Рено Меган» мужчина дважды ударил свою жену по голове, а после этого еще не менее 16 раз ударил ее ножом в область спины, груди и рук. Женщину спасло лишь то, что она сумела покинуть машину, а рядом находились другие люди.

Мужчина свою вину не признал и утверждал, что супруга якобы сама поранилась об нож. Однако обвинение предоставило доказательства, убедившие присяжных в его виновности. Суд назначил нападавшему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге школьница ударила мать ножом в шею и подожгла квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами