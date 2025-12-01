Российский подросток угрожал прохожему ножом за отказ поделиться сигаретой

В Ханты-Мансийске подросток ударил незнакомца ножом за отказ дать ему сигарету

В Ханты-Мансийске школьник угрожал ножом прохожему, отказавшемуся дать ему сигарету. Видео инцидента появилось в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

По словам автора публикации, несовершеннолетний просил у незнакомцев сигарету и получил отказ. Конфликт едва не закончился поножовщиной. Юноша достал нож и пырнул им оппонента, но повредил лишь его куртку.

«После множества оскорблений [он] просто плюнул и ушел», — отметил очевидец.

В пресс-службе УМВД сообщили агентству Ura.ru, что обращений по факту инцидента в полицию не поступало, однако сотрудники МОМВД «Ханты-Мансийский» уже начали проверку по факту публикации. Личность нападавшего устанавливается.

Ранее подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз.