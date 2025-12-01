На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток угрожал прохожему ножом за отказ поделиться сигаретой

В Ханты-Мансийске подросток ударил незнакомца ножом за отказ дать ему сигарету
true
true
true

В Ханты-Мансийске школьник угрожал ножом прохожему, отказавшемуся дать ему сигарету. Видео инцидента появилось в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

По словам автора публикации, несовершеннолетний просил у незнакомцев сигарету и получил отказ. Конфликт едва не закончился поножовщиной. Юноша достал нож и пырнул им оппонента, но повредил лишь его куртку.

«После множества оскорблений [он] просто плюнул и ушел», — отметил очевидец.

В пресс-службе УМВД сообщили агентству Ura.ru, что обращений по факту инцидента в полицию не поступало, однако сотрудники МОМВД «Ханты-Мансийский» уже начали проверку по факту публикации. Личность нападавшего устанавливается.

Ранее подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами