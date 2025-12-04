На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, когда в России появится закон об ИИ

Депутат Горелкин: в 2026 году вряд ли примут закон об ИИ
Shutterstock

В 2026 году вряд ли будет принят закон об искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда IT-комитета Антона Горелкина.

Депутат подчеркнул, что торопиться с регулированием ИИ не нужно.

«Россия отстает в конкуренции с США и Китаем в сфере ИИ, нам нужно их догонять, поэтому регулирование должно способствовать развитию технологий, учитывая при этом интересы государства и общества. Сегодня этот хрупкий баланс есть», — объяснил он.

По словам Горелкина, если принять закон об искусственном интеллекте сейчас, то спустя некоторое время он окажется неработоспособным, так как технология находится в интенсивном развитии. Депутат считает, что необходимо дождаться момента, когда ИИ обретет «более-менее завершенную форму». По его прогнозу, ждать этого в 2026-м вряд ли стоит.

В декабре стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательной маркировке видео, созданного с помощью искусственного интеллекта. Документ был направлен в федеральные органы власти для получения отзывов, а его рассмотрение в первом чтении назначено на март 2026 года.

Ранее в России назвали способ для защиты писателей от ИИ.

