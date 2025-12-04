В России собрались обязать соцсети маркировать видео с ИИ-контентом

Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательной маркировке видео, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ был направлен в федеральные органы власти для получения отзывов, а его рассмотрение в первом чтении назначено на март 2026 года, сообщил профильный IT-комитет Госдумы. В законопроекте предусмотрено, что маркировка должна быть видимой на протяжении всего видео, а также содержаться в метаданных файла в виде неизменяемого машиночитаемого идентификатора с датой создания и владельцем ресурса. За нарушение требований платформам грозит административная ответственность.

Председатель комитета Сергей Боярский не исключил возможность расширения маркировки на контент, созданный людьми. В MWS AI отметили, что ключевой вопрос — какие именно видео будут маркироваться, и подчеркнули, что даже без госрегулирования платформы будут вынуждены внедрять такие решения.

Эксперты отметили, что технически законопроект реализуем: уже существуют технологии для встраивания метаданных, водяных знаков и тегов. Однако расходы на покупку или разработку ПО могут составить сотни миллионов рублей, а ежегодное сопровождение системы требует 10–30% от первоначальной суммы. Кроме того, проверка тысяч видео в реальном времени потребует значительных вычислительных ресурсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил внедрение ИИ с появлением компьютеров.