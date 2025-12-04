Девушку шантажировали и заставляли заниматься проституцией, принимая до 15 клиентов в день

Пара знакомых из Чехии заставляла несовершеннолетнюю заниматься проституцией. Об этом сообщает idnes.cz.

У девушки не было семьи, так как мать «долгое время не проявляла к ней интереса», подросток с детства общался с семьей обвиняемых. В какой-то момент пострадавшая сбежала из исправительного учреждения, и временно укрылась у этих знакомых.

Отмечается, что семья давала ей заботу, которой она не испытывала раньше, поэтому она была зависима и морально, и материально.

Воспользовавшись тем, что ей некуда пойти, 52-летний мужчина и 50-летняя женщина заставили девушку заниматься соитием за деньги с незнакомыми людьми.

Третий фигурант разбирательств отвозил несовершеннолетнюю в Усти-на-Лабем, где в день она могла обслуживать 12-15 клиентов. Полученные деньги она отдавала женщине, тайно забирая себе небольшую сумму.

Спустя некоторое время пострадавшая забеременела. Ребенка использовали, чтобы шантажировать молодую мать.

На данный момент мужчина и женщина находятся под арестом. Последний фигурант, который подвозил девушку, на свободе, но, если его вину докажут, он также понесет наказание.

