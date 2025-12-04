На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему люди проявляют агрессию в соцсетях

Психосоматолог Тур: негативные комментарии говорят о злости человека на себя
Depositphotos

Негативные комментарии в социальных сетях оставляют пользователи, которые злятся сами на себя. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психосоматолог Екатерина Тур.

«Есть понятие как аутоагрессия. Стихийное снижение веса, когда мы снижаем вес, потом ничего не получается, мы себя наказываем диетой, потом срываемся, потом опять пытаемся снизить вес — это тоже аутоагрессия. Она включается и на других полных людей. Агрессия в социальных сетях возникает не просто так», — объяснила специалист.

По ее словам, счастливый человек не будет оставлять негативные комментарии в Сети.

Эксперт отметила, что подобное поведение — форма вымещения ресурса, который был затрачен в большом количестве, но в итоге не реализовался. Пользователи, которые пишут агрессивные комментарии, таким образом пытаются выместить гнев на себя.

До этого в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Газете.Ru», что социальные сети используют изощренные психологические механизмы, чтобы удерживать внимание пользователей. По данным специалистов, основная часть времени в соцсетях приходится не на коммуникацию, а на просмотр контента, который мешает закрыть приложение.

Ранее психолог раскрыла, почему запрет соцсетей не оградит детей от деструктивного контента.

