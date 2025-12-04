На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Миллиардершу высмеяли в сети из-за ее внешности после пластической операции

MichaelDell/X

Американскую миллиардершу высмеяли в сети из-за ее внешности после пластической операции, пишет Daily Mail.

Основатель компании Dell Technologies Майкл Делл и его супруга Сьюзен объявили о благотворительной инициативе. Фонд супругов выделит $6,25 млрд на поддержку детей в США. Средства будут направлены на открытие инвестиционных счетов для 25 миллионов молодых американцев, каждый из которых получит по $250 в качестве стартового капитала.

Однако в социальных сетях значительная часть реакций сместилась с самой благотворительной акции на внешний вид 61-летней Сьюзен Делл. Люди высмеяли ее внешность, посчитав, что женщина стала жертвой неудачной пластической операции.

«Она похожа на куклу. Неудачная пластическая операция», — уверены комментаторы.

Ранее шотландка сделала подтяжку лица и осталась со шрамами, потерей слуха и «кривым» ртом.

