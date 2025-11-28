На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи выбрали имена для обитателей «Лосиного острова»

Юные москвичи на платформе «Активный гражданин – детям» выбрали имена для четырех лосей, проживающих на территории национального парка «Лосиный остров», сообщается на сайте mos.ru.

Для юной лосихи возрастом 3 года 20% ребят выбрали имя Дина, а для семилетней лосихи – Астра (23%).

Также пятилетней лосихе дали имя Есения (22%), а четырехлетнего лося назвали Буран (34%).

За перемещением лосей следят с помощью специальных GPS-передатчиков, установленных в ошейниках животных. Полученные данные вносят в паспорта животных.

Также специалисты регулярно проводят мониторинг численности и состояния лосей.

Всего в национальном парке «Лосиный остров» проживают 10-12 особей.

Опрос на платформе «Активный гражданин — детям» подготовили совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Его участниками стали москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа».

