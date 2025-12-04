На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что россияне могут звонить по телефону вместо Facetime

Депутат Свинцов: вместо Facetime можно использовать мобильную связь
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В Роскомнадзоре заявили об ограничении работы Facetime – сервиса для звонков компании Apple. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил россиянам перейти на мобильную связь для общения или использовать государственный мессенджер MAX.

«Мне сложно сказать, нарушает ли это права наших граждан. Мы понимаем, что сама компания Apple покинула Российскую Федерацию, не исполняет действующее законодательство, поэтому определенные ограничения в отношении компании, которая финансирует войну против России, я считаю вполне обоснованным. У наших граждан есть возможность использовать мобильную связь, мессенджеры, ну, например, MAX для общения. Я думаю, что на рынок выйдет еще 2-3 продукта российских — мессенджеры, социальные сети, видеоплатформы», — заявил он.

По мнению депутата, ограничения работы иностранных сервисов в России спровоцируют «бум» отечественных цифровых решений.

«Сейчас должен быть определенный расцвет российских IT-компаний. Я думаю, что и маркетплейсы создадут свою экосистему с социальной сетью, с возможностями интеграции туда платежных сервисов. Сейчас будет хороший период для развития компаний, которые могут стать международными гигантами за счет того, что сейчас быстро блокируются различные западные решения. Не только в России, но и в разных странах мира для создания каких-то национальных компаний. И вот эти национальные компании будут выходить на международные рынки и давить физически западные решения, и я уверен, что огромное количество стран Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки будут переходить на эти решения. Это касается всех видов IT. Все, что ранее было монополизировано США и некоторыми странами Европы, все это сейчас находится в очень высококонкурентной среде», — сказал депутат.

До этого в пресс-службе РКН сообщили «Газете.Ru» об ограничении работы Facetime на территории России. 13 августа РКН начал блокировать звонки в приложениях WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. 28 ноября ведомство сообщило о введении «последовательных ограничительных мер» в отношении WhatsApp. Ограничения каждый раз объяснялись тем, что сервисами пользуются мошенники и экстремисты.

Ранее Роскомнадзор изменил подход к блокировке запрещенного контента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами