В Госдуме заявили, что россияне могут звонить по телефону вместо Facetime

В Роскомнадзоре заявили об ограничении работы Facetime – сервиса для звонков компании Apple. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» предложил россиянам перейти на мобильную связь для общения или использовать государственный мессенджер MAX.

«Мне сложно сказать, нарушает ли это права наших граждан. Мы понимаем, что сама компания Apple покинула Российскую Федерацию, не исполняет действующее законодательство, поэтому определенные ограничения в отношении компании, которая финансирует войну против России, я считаю вполне обоснованным. У наших граждан есть возможность использовать мобильную связь, мессенджеры, ну, например, MAX для общения. Я думаю, что на рынок выйдет еще 2-3 продукта российских — мессенджеры, социальные сети, видеоплатформы», — заявил он.

По мнению депутата, ограничения работы иностранных сервисов в России спровоцируют «бум» отечественных цифровых решений.

«Сейчас должен быть определенный расцвет российских IT-компаний. Я думаю, что и маркетплейсы создадут свою экосистему с социальной сетью, с возможностями интеграции туда платежных сервисов. Сейчас будет хороший период для развития компаний, которые могут стать международными гигантами за счет того, что сейчас быстро блокируются различные западные решения. Не только в России, но и в разных странах мира для создания каких-то национальных компаний. И вот эти национальные компании будут выходить на международные рынки и давить физически западные решения, и я уверен, что огромное количество стран Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки будут переходить на эти решения. Это касается всех видов IT. Все, что ранее было монополизировано США и некоторыми странами Европы, все это сейчас находится в очень высококонкурентной среде», — сказал депутат.

До этого в пресс-службе РКН сообщили «Газете.Ru» об ограничении работы Facetime на территории России. 13 августа РКН начал блокировать звонки в приложениях WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. 28 ноября ведомство сообщило о введении «последовательных ограничительных мер» в отношении WhatsApp. Ограничения каждый раз объяснялись тем, что сервисами пользуются мошенники и экстремисты.

