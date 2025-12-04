В МВД назвали количество людей, содержащихся в рехабе в Подмосковье

Сотрудники правопорядка установили, что 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет незаконно удерживались в реабилитационном центре в Подмосковье, гендиректор которого задержан. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки полицейские установили, что центр размещался в частном домовладении, огороженном высоким забором с закрытым на замок входом», — заявила она.

По словам представительницы МВД, внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Петрова отметила, что люди обратились в органы правопорядка с заявлением о систематических фактах насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений.

До этого в Московской области задержали сотрудников двух реабилитационных центров. По данным Следственного комитета, возбуждены дела о незаконном лишении свободы их постояльцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий всего были задержаны восемь работников рехабов.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.