Женщина осквернила стенд с бойцами СВО возле военного мемориала в российском регионе

В Иркутской области женщина осквернила стенд с бойцами СВО возле мемориала
Кадр из видео/Telegram-канал «МОЙ ШЕЛЕХОВ - новости онлайн»

В Иркутской области неизвестная осквернила стенд с бойцами СВО возле военного мемориала. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел в темное время суток у нового военного мемориала «Журавль» в поселке Чистые Ключи Шелеховского района. Женщина, которая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, осквернила стенд с бойцами СВО. Она сорвала плакат, на котором были изображены двое военнослужащих, и унесла его.

Момент, на котором злоумышленница срывает и уносит плакат, попал на видео. Куда она его дела после этого — неизвестно.

До этого в Дагестане вандалы осквернили постеры с портретами героев СВО. Злоумышленники провели по лицам людей в военной форме провели спонтанные кривые линии.

Ранее неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области.

