На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Аэроэкспрессе» рассказали о самых странных потерях осенью

РИА Новости: в «Аэроэкспрессе» осенью забыли набор феи, светильник и банку икры
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

С сентября по ноябрь пассажиры поездов, экспресс-автобусов и терминалов забыли 1080 предметов. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Аэроэкспресс».

Наиболее частыми находками этой осенью стали сезонная одежда, телефоны с аксессуарами, очки и продукты. Однако среди утерянного имущества встречались и необычные вещи — от детского набора феи и светильника до банки икры, бамбуковой шляпы и индийских рупий.

Гендиректор компании Андрей Акимов уточнил, что пик забытых вещей пришелся на октябрь и сентябрь — 440 и 396 находок соответственно. Больше всего предметов пассажиры оставили на направлении «Шереметьево» — 830 единиц, тогда как на «Домодедово» пришлось около 250. При этом владельцам удалось вернуть 172 вещи.

В «Аэроэкспрессе» напомнили, что для получения пропажи нужно обратиться на горячую линию или к специалисту в терминале и оформить заявление. Найденные вещи хранятся на складе у Белорусского вокзала в течение шести месяцев. Продукты, как уточнили в компании, после попадания на склад подлежат утилизации и не сохраняются.

Ранее пассажир украл деньги таксиста при выборе музыки в телефоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами