В «Аэроэкспрессе» рассказали о самых странных потерях осенью

С сентября по ноябрь пассажиры поездов, экспресс-автобусов и терминалов забыли 1080 предметов. Об этом сообщили РИА Новости в компании «Аэроэкспресс».

Наиболее частыми находками этой осенью стали сезонная одежда, телефоны с аксессуарами, очки и продукты. Однако среди утерянного имущества встречались и необычные вещи — от детского набора феи и светильника до банки икры, бамбуковой шляпы и индийских рупий.

Гендиректор компании Андрей Акимов уточнил, что пик забытых вещей пришелся на октябрь и сентябрь — 440 и 396 находок соответственно. Больше всего предметов пассажиры оставили на направлении «Шереметьево» — 830 единиц, тогда как на «Домодедово» пришлось около 250. При этом владельцам удалось вернуть 172 вещи.

В «Аэроэкспрессе» напомнили, что для получения пропажи нужно обратиться на горячую линию или к специалисту в терминале и оформить заявление. Найденные вещи хранятся на складе у Белорусского вокзала в течение шести месяцев. Продукты, как уточнили в компании, после попадания на склад подлежат утилизации и не сохраняются.

