Эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат взрывы и выстрелы вблизи ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о ежедневных взрывах и выстрелах рядом с Запорожской АЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что ежедневно слышат звуки «военной активности» вблизи Запорожской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ежедневно сообщают о звуках военной активности, часто очень близко к станции», — сказано в заявлении.

Как уточнили в агентстве, в отдельные дни группа специалистов фиксировала взрывы и стрельбу примерно по 20 раз, а иногда и значительно чаще.

20 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина шантажирует персонал Запорожской АЭС, угрожая их родственникам, живущим на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, она продолжает атаки на саму станцию и город Энергодар.

По его словам, только с 21 августа по 7 ноября было подавлено 6096 беспилотников и зафиксировано 21 огневое воздействие по инфраструктуре ЗАЭС.

Ранее МАГАТЭ уведомили об отключении линии, питающей Запорожскую АЭС.

