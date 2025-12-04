Юрист Русяев объяснил правила провозки лыж в общественном транспорте

Перевозка лыж без соответствующего чехла в общественном транспорте может грозить штрафом. Об этом News.ru заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По его словам, поездка в автобусе, метро со сноубордом или лыжами не запрещена, но должны соблюдаться определенные правила провозки багажа. Юрист пояснил, что риск возникновения штрафа возникает в нескольких типичных ситуациях — инвентарь перевозится без чехла и с открытыми острыми частями, могут быть превышены необходимые для провозки багажа габариты, или же багаж размещен так, что блокирует проход для пассажиров и нарушает требования безопасности.

Как отметил Русяев, чаще всего штрафы за подобные правонарушения разнятся в зависимости от регионов. Самый маленький штраф — это 100 рублей, а за неоплаченный провоз крупного багажа в метро Москвы предусмотрен штраф 2 тыс. рублей.

Юрист пояснил, что в законе указано, что пассажир имеет право бесплатно провезти одну единицу ручной клади, а отдельно от нее — одну пару лыж в чехле.

27 ноября председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин дал совет, как безопасно отпраздновать Новый год, поскольку в это этот период в домашних условиях используются многие потенциально опасные предметы — от открытого огня до электрических приборов.

Так, он посоветовал ставить свечи на устойчивые негорючие подставки и размещать их в местах, полностью исключающих случайное опрокидывание, особенно если дома есть дети. Бенгальские огни можно зажигать в помещении только в том случае, если их размер не превышает размер канцелярской ручки, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег отложить на Новый год.