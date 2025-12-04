На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько денег отложить на Новый год

Финансист Самойлова: на Новый год нужно заложить 10% декабрьского дохода
true
true
true
close
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит закладывать на Новый год траты в размере 10–15% от декабрьского семейного дохода — этого обычно достаточно, чтобы не затронуть обязательные повседневные расходы, сказала «Газете.Ru» эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова.

На новогодний стол эксперт рекомендовала направлять 40–50% от этого бюджета. По словам Самойловой, праздничный стол — самый затратный пункт, поэтому заранее составленное меню и использование программ лояльности помогут уложиться в рамки.

«Подарки занимают еще 25–30%. Стоит заранее определить список получателей и диапазон стоимости, а также обращать внимание на акции и не оставлять покупки на последние дни декабря. На декор и украшение дома достаточно выделить 10–15%. Многоразовые гирлянды и игрушки позволяют экономить, а обновлять атмосферу можно точечными элементами — например, одним новым предметом декора», — посоветовала эксперт.

По ее словам, еще 10–20% бюджета можно оставить на развлечения в новогодние каникулы — зимние активности, походы в театр или кино, небольшие поездки. Чтобы не выйти за рамки, Самойлова призвала заранее выбрать одно-два приоритетных мероприятия.

По мнению эксперта, такая финансовая структура помогает сохранить праздничное настроение и избежать стресса.

«Четкое планирование дает возможность увидеть общую картину расходов, избежать импульсивных покупок и сделать праздник насыщенным, не выходя за рамки возможностей», — отметила Самойлова.

Ранее россиянам посоветовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами