Россиянам рассказали, сколько денег отложить на Новый год

Финансист Самойлова: на Новый год нужно заложить 10% декабрьского дохода

Россиянам стоит закладывать на Новый год траты в размере 10–15% от декабрьского семейного дохода — этого обычно достаточно, чтобы не затронуть обязательные повседневные расходы, сказала «Газете.Ru» эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова.

На новогодний стол эксперт рекомендовала направлять 40–50% от этого бюджета. По словам Самойловой, праздничный стол — самый затратный пункт, поэтому заранее составленное меню и использование программ лояльности помогут уложиться в рамки.

«Подарки занимают еще 25–30%. Стоит заранее определить список получателей и диапазон стоимости, а также обращать внимание на акции и не оставлять покупки на последние дни декабря. На декор и украшение дома достаточно выделить 10–15%. Многоразовые гирлянды и игрушки позволяют экономить, а обновлять атмосферу можно точечными элементами — например, одним новым предметом декора», — посоветовала эксперт.

По ее словам, еще 10–20% бюджета можно оставить на развлечения в новогодние каникулы — зимние активности, походы в театр или кино, небольшие поездки. Чтобы не выйти за рамки, Самойлова призвала заранее выбрать одно-два приоритетных мероприятия.

По мнению эксперта, такая финансовая структура помогает сохранить праздничное настроение и избежать стресса.

«Четкое планирование дает возможность увидеть общую картину расходов, избежать импульсивных покупок и сделать праздник насыщенным, не выходя за рамки возможностей», — отметила Самойлова.

