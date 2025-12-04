В Совфеде рассказали об опасности утечек при сборе биометрии школьников

Полностью исключить возможность утечек при сдаче детьми биометрии для прохода в школы нельзя. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, отметив, что занимающиеся этим организации должны обеспечить надежное хранение информации.

«Внедрение биометрии, ожидаемо, вызывает вопросы, связанные с защитой информации и конфиденциальностью. Однако родители вправе отказаться от использования данной технологии, если посчитают это нежелательным. Понятно, что, несмотря на высокий уровень защиты данных, полностью исключить возможность утечки нельзя. Поэтому важно, чтобы аккредитованные организации, ответственные за установку и интеграцию оборудования, обеспечивали надежное хранение и обработку информации, а процесс применения биометрии в учебных заведениях был максимально прозрачным и контролируемым», — сказал он.

Сенатор считает, что нововведение нужно для повышения безопасности, однако родители будут вправе отказаться от предоставления данных.

«Применение биометрических технологий в школах — это инновационное решение, которое призвано повысить безопасность и упростить процесс доступа на территорию образовательных учреждений. Следует подчеркнуть, что сбор биометрических данных детей будет осуществляться исключительно с разрешения родителей или законных представителей, через специализированное приложение с подтверждением личности ребенка. Такой подход позволяет сохранить контроль за персональными данными и минимизировать участие самих школ в процедуре», — добавил он.

3 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщила, что сбор и использование биометрических данных учеников российских школ будут добровольными и возможны только с согласия родителей. Известно, что изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации», которые установят необходимое оборудование.

Процесс сдачи биометрии будет происходить через приложение «Госуслуги Биометрия»: ученику нужно будет авторизоваться там с помощью логина и пароля от портала «Госуслуги» и сделать селфи. После этого родителю поступит запрос на подтверждение согласия для обработки данных школьника.

Ранее в Совфеде объяснили, что биометрия в школах не будет направлена на предотвращение шутингов.