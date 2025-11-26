На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде объяснили, зачем нужна биометрия для входа в школы

Сенатор Мурог: биометрия в школах не будет направлена на предотвращение шутингов
Pexels

Использование биометрии для входа в школы необходимо для усиления мер безопасности и более точного учета посещаемости, однако в борьбе с шутингами оно не поможет. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

«Введение биометрической системы в школах направлено на повышение уровня контроля и безопасности в учебных заведениях. Такая технология позволит родителям в режиме реального времени узнавать, когда их ребенок пришел или ушел из школы, а также обеспечит защиту от попадания на территорию посторонних людей. Инициатива вписывается в общую стратегию цифровизации образования, нацеленную на более точный учет посещаемости и прозрачность взаимодействия между школой и семьей. При этом биометрия не направлена на предотвращение инцидентов с шутингами, поскольку это фактор индивидуальной трагической случайности: решение этих проблем требует скорее укрепления психологической службы, раннего выявления рисков и воспитательной работы, а не только технологических мер», — сказал он.

Мурог уточнил, что введение биометрической системы в школах требует затрат, поэтому без господдержки инициативу осуществить будет сложно.

«Реализация этого важного проекта потребует определенных затрат — на оборудование, программное обеспечение, обучение сотрудников и защиту персональных данных. Без дополнительной государственной поддержки многим школам будет непросто внедрить такие системы», — добавил он.

26 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в российских школах могут начать использовать биометрию для доступа на территорию — соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. По словам Григоренко, биометрия станет альтернативой картам и пропускам, которые можно потерять или передать постороннему человеку.

Ранее стало известно, что в России заработает сервис подтверждения возраста для онлайн-покупок.

