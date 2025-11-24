На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как снизить риск развития сахарного диабета

Врач Соломатина: ограничение потребления сахара поможет избежать диабета
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики сахарного диабета взрослым важно ограничить потребление сахара до шести чайных ложек, детям — до пяти. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что сахар содержится почти во всех готовых продуктах, включая соусы, сладкие йогурты, колбасу и так далее. К опасным врач также отнесла продукты, содержащие быстрые углеводы, — мука, белый хлеб, макароны из нетвердых сортов пшеницы.

«Многие думают, что фруктоза, так как она не повышает уровень глюкозы, безвредна. Однако при ее употреблении долго не наступает чувство насыщения, поэтому человек может съесть гораздо больше, и из-за этого может быстро произойти ожирение печени, а дальше включаются определенные механизмы, которые приводят к повреждению тканей, что и становится триггером возникновения сахарного диабета II типа», — предупредила Соломатина.

К снижающим риск возникновения диабета эксперт отнесла голубику, чернику, клюкву, бруснику и другие продукты, содержащие антиоксиданты, а также продукты с кверцетином (яблоки, красный лук) и омега-3 (жирная рыба и орехи).

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева до этого объяснила «Газете.Ru», что сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет.

Ранее Мурашко назвал число россиян, страдающих сахарным диабетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами