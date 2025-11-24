Врач рассказала, как снизить риск развития сахарного диабета

Для профилактики сахарного диабета взрослым важно ограничить потребление сахара до шести чайных ложек, детям — до пяти. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что сахар содержится почти во всех готовых продуктах, включая соусы, сладкие йогурты, колбасу и так далее. К опасным врач также отнесла продукты, содержащие быстрые углеводы, — мука, белый хлеб, макароны из нетвердых сортов пшеницы.

«Многие думают, что фруктоза, так как она не повышает уровень глюкозы, безвредна. Однако при ее употреблении долго не наступает чувство насыщения, поэтому человек может съесть гораздо больше, и из-за этого может быстро произойти ожирение печени, а дальше включаются определенные механизмы, которые приводят к повреждению тканей, что и становится триггером возникновения сахарного диабета II типа», — предупредила Соломатина.

К снижающим риск возникновения диабета эксперт отнесла голубику, чернику, клюкву, бруснику и другие продукты, содержащие антиоксиданты, а также продукты с кверцетином (яблоки, красный лук) и омега-3 (жирная рыба и орехи).

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева до этого объяснила «Газете.Ru», что сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет.

Ранее Мурашко назвал число россиян, страдающих сахарным диабетом.