В Петербурге суд отказался возвращать квартиру жертве мошенников

В Петербурге суд не вернул квартиру продавцу, которого обманули мошенники
Depositphotos

В Петербурге суд отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала недвижимость и отдала все деньги мошенникам. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В январе 2024 года 65-летняя петербурженка Наталия стала жертвой мошенников. Аферисты сначала убедили женщину передать им все накопления, а затем выставить на продажу принадлежавшую ей квартиру. Покупатель нашелся быстро, сделку проводили через агентство недвижимости, продавец получила 9 млн рублей, выехала из квартиры и ожидала, что жилье скоро ей вернут.

Спустя месяц, знакомые пострадавшей приехали в проданную квартиру и обнаружили там рабочих, которые делали ремонт. Решив, что жилье досталось мошенникам, пенсионерка обратилась с иском в суд с требованием признать сделку недействительной. Выборгский районный суд отказал истцу и оставил квартиру в собственности покупателя, которого признали добросовестным.

«Само по себе то обстоятельство, что истец при заключении договора купли-продажи полагала, что данный договор является мнимой, совершенной лишь для вида сделкой, основанием для признания указанного договора недействительным не является. Кроме того, факт получения от ответчика полной стоимости проданной квартиры подтвержден собственноручной распиской истца, подлинность которой истцом в процессе рассмотрения дела не оспаривалась», — сообщила Лебедева.

Обманутая мошенниками пенсионерка подала апелляцию, но Санкт-Петербургский городской суд согласился с коллегами из районного суда и оставил решение в силе.

Ранее верховный суд истребовал в кассации материалы по делу Долиной.

