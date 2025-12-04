На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Замруководителя Россельхознадзора по СКФО обвинили в получении крупной взятки

СК: замглавы Россельхознадзора по СКФО подозревается в получении 3 млн рублей
true
true
true

Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2025 года фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании земель сельскохозяйственного назначения одной коммерческой организацией. В адрес компании направили претензии о необходимости разработки проекта рекультивации земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа более 24,4 млн рублей за ущерб.

Для личного обогащения замруководителя предложил директору фирмы передать 3 млн рублей в качестве взятки за прекращение контрольных мероприятий и непредъявление иска о возмещении ущерба. Директор сообщил о противоправных действиях чиновника в УФСБ по Ставропольскому краю, после чего подозреваемого задержали во время получении денег.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 23,5 млн рублей. Во время расследования провели допросы, а переданные в качестве взятки денежные средства признали вещественными доказательствами.

Ранее суд вынес приговор экс-заместителю министра транспорта Хабаровского края.

