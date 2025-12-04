Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег

Блогер Александра Митрошина в ходе судебного заседания частично признала вину по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация», — сказала она.

Напомним, первое уголовное дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) в отношении блогера было прекращено из-за погашения долга.

Второе уголовное дело против Митрошиной поступило в суд 1 ноября. Следствие установило, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. Часть этих денег она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер признала вину полностью, но затем она изменила свою позицию. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее суд продлил домашний арест Митрошиной на полгода.