На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогер Митрошина частично признала вину в легализации денег

Блогер Митрошина в суде частично признала вину в отмывании денежных средств
true
true
true
close
Юрий Кочетков/РИА Новости

Блогер Александра Митрошина в ходе судебного заседания частично признала вину по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признаю вину частично. Я не могла предполагать, что мои действия по продаже моих квартир могут быть расценены как легализация», — сказала она.

Напомним, первое уголовное дело о неуплате налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ) в отношении блогера было прекращено из-за погашения долга.

Второе уголовное дело против Митрошиной поступило в суд 1 ноября. Следствие установило, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. Часть этих денег она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер признала вину полностью, но затем она изменила свою позицию. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее суд продлил домашний арест Митрошиной на полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами