Россиянам рассказали, как избежать проблем с щитовидкой

Йод крайне важен для работы всего организма. Он необходим щитовидной железе, вырабатывающей гормоны, поддерживающие рост, обмен веществ, работу мозга и нервной системы. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Самый простой и эффективный способ профилактики — йодированная соль. Она не отличается по вкусу от обычной, но позволяет получать необходимое количество йода ежедневно. Всемирная практика показывает: массовое использование йодированной соли снижает заболеваемость эндемическим зобом и другими последствиями дефицита йода», — отметила специалист.

Также она посоветовала включать в рацион морскую капусту, яйца, молочные продукты и рыбу.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого говорила, что фейхоа благодаря высокому содержанию йода поддерживает здоровье щитовидной железы, а высокий уровень клетчатки помогает наладить стул.

Она также отметила умеренное содержание сахаров и относительно низкий гликемический индекс фрукта.

Ранее врач описала рацион, закрывающий ежедневную норму йода.