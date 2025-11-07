Врач рассказала о пользе фейхоа при йододефиците

Фейхоа благодаря высокому содержанию йода поддерживает здоровье щитовидной железы, а высокий уровень клетчатки помогает наладить стул. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Фейхоа — редкий фрукт, который содержит йод в формах, хорошо усваиваемых организмом. Это особенно важно для людей, живущих в йододефицитных регионах. Йод — ключ к нормальному метаболизму, уровню энергии и здоровой коже. Фейхоа богат витамином С (25–30% от суточной нормы), катехинами и полифенолами — веществами, которые уменьшают воспаление, поддерживают иммунитет и защищают клетки от старения. Клетчатка из фейхоа помогает наладить стул, поддерживает микробиоту, снижает уровень холестерина. Одним фруктом вы закрываете почти четверть суточной нормы клетчатки», — сказала Гузман.

Она также отметила умеренное содержание сахаров и относительно низкий гликемический индекс фейхоа.

«Благодаря этому ароматный фрукт можно в небольших количествах включать в рацион даже при сахарном диабете второго типа — но не злоупотреблять», — добавила врач.

