Девять предпринимателей подали заявки на регистрацию товарного знака «Лабубу»

ТАСС: девять компаний соревнуются за право зарегистрировать знак Лабубу в РФ
true
true
true
close
Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Девять российских компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Лабубу». По брендом они хотели бы выпускать не только игрушки, но косметику, алкоголь и даже исследовательские аппараты. Об этом пишет ТАСС.

Так, заявки поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с мая по август 2025 года. Сейчас их проверяет ведомство.

«Кроме китайской компании Pop Mart, непосредственного производителя игрушек Labubu, зарегистрировать одноименный товарный знак хотели бы производитель вина «Лоза Ставрополья», производитель оптических приборов, фото- и кинооборудования «Юань Хайлян» и другие», — говорится в материале.

Десятая заявка была от косметической компании Natura Siberica, но ее отозвали по просьбе самой фирмы, уточняет агентство.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

Ранее в Швеции в поддельных лабабу нашли опасные химикаты.

