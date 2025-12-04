После ДТП в Подмосковье грузовик повис на отбойнике

На трассе в Подольске образовалась большая пробка из-за ДТП с грузовиком

Сегодня с утра в подмосковном Подольске произошло ДТП с участием грузовика. В результате аварии транспорт «подлетел» и повис на отбойнике на 31-м километре трассы М-2 «Крым», передает 360.ru со ссылкой на рассказы очевидцев.

Последствия ДТП пока не устранены, уточняется, что в районе аварии начинает формироваться большой затор. О состоянии участников ДТП на данный момент информации нет.

На днях в подмосковном Раменском произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля Honda Civic. Из видео выяснилось, что хетчбэк получил сильные механические повреждения: у него смята передняя часть и левый бок, нарушена геометрия кузова и вырвана подвеска. После аварии две полосы дороги были перекрыты, а объезд организован по встречке.

Ранее на видео попало массовое ДТП на платной трассе в Подмосковье.