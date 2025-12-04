На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После ДТП в Подмосковье грузовик повис на отбойнике

На трассе в Подольске образовалась большая пробка из-за ДТП с грузовиком
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сегодня с утра в подмосковном Подольске произошло ДТП с участием грузовика. В результате аварии транспорт «подлетел» и повис на отбойнике на 31-м километре трассы М-2 «Крым», передает 360.ru со ссылкой на рассказы очевидцев.

Последствия ДТП пока не устранены, уточняется, что в районе аварии начинает формироваться большой затор. О состоянии участников ДТП на данный момент информации нет.

На днях в подмосковном Раменском произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля Honda Civic. Из видео выяснилось, что хетчбэк получил сильные механические повреждения: у него смята передняя часть и левый бок, нарушена геометрия кузова и вырвана подвеска. После аварии две полосы дороги были перекрыты, а объезд организован по встречке.

Ранее на видео попало массовое ДТП на платной трассе в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами