В Мордовии мужчина согласился сходить со школьницей в сауну и лишился крупной суммы

В Саранске мужчин задержали за вымогательство во время похода в сауну
true
true
true
close
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Школьница из Мордовии стала фигуранткой уголовного дела, поучаствовав в схеме с вымогательством у взрослого мужчины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Саранске. По версии следствия, 15-летняя девушка пригласила 42-летнего пострадавшего в сауну, где охранником был знакомый с ней мужчина.

Когда пара оказалась на месте, охранник сообщил двум соучастникам. Они представились пострадавшему сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы никто не узнал о связи с несовершеннолетней, мужчины потребовали миллион рублей.

Гость одолжил у друга 500 тысяч рублей и отдал подозреваемым.

«Полученные денежные средства соучастники разделили между собой», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин и девушки возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

