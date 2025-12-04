Прокурор просит продлить домашний арест блогеру Митрошиной

Прокурор просит оставить блогера Митрошину под домашним арестом еще на полгода

Прокурор заросила продлить на полгода срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу продлить срок домашнего ареста на шесть месяцев», - сказала гособвинитель в ходе заседания в Тверском суде Москвы.

Уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной поступило в суд 1 ноября. Следствие установило, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. Часть этих денег она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер вину признала, но затем она изменила свою позицию, признавшись частично, рассказали в ведомстве. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Митрошина подала иск против юристов, обещавших ей паспорт Вануату.