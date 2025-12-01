Россиянам рассказали, что отношение к халяве может говорить о человеке

Халява может закрепить у человека конфликтное поведение с низкой эмпатией, об этом «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

«Работы в русле теории самоопределения показывают, что подарки и внешние бонусы могут как поддерживать, так и подменять внутреннюю мотивацию – все зависит от контекста и ощущения автономии. Исследования, связывающие «бесплатное» с чувством заслуженности, показывают: у людей, ожидающих привилегий, халява закрепляет модель поведения с пониженной эмпатией и повышенной конфликтностью, особенно в условиях несправедливости и дефицита ресурсов», – объяснила психолог.

Реакции на халяву можно описать как единый процесс: человек получает неожиданный ресурс без встречного усилия, и это одновременно затрагивает эмоции, самооценку, мотивацию и отношения. Сначала часто возникает эйфория – облегчение, радость, ощущение закрытого дефицита; это нормальная и адаптивная реакция. Далее может появиться неловкость, стыд, чувство незаслуженности, желание расплатиться или дистанцироваться, чтобы не быть должным.

«У других, наоборот, бесплатное обесценивается: ресурс кажется менее важным, о нем хуже заботятся, снижается вовлеченность в деятельность, если она досталась слишком легко – это эффект, описанный в исследованиях мотивации. Есть и противоположный полюс: у некоторых усиливается чувство «мне должны», ожидание, что блага будут приходить сами, ответственность падает, а требования к окружению растут, что ухудшает отношения и снижает доверие», – рассказала психолог.

Опасность начинается, когда разовая халява превращается в устойчивую модель: человек утрачивает навыки самостоятельности, избегает ответственности, теряет чувство собственной эффективности.

Ранее были названы работающие народные способы борьбы с похмельем.