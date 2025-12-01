проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что отношение к халяве может говорить о человеке

Психолог Ермолаева: халява может закреплять конфликтное поведение у человека

true
true
true
close
Andrii Iemelianenko/Shutterstock/FOTODOM

Халява может закрепить у человека конфликтное поведение с низкой эмпатией, об этом «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

«Работы в русле теории самоопределения показывают, что подарки и внешние бонусы могут как поддерживать, так и подменять внутреннюю мотивацию – все зависит от контекста и ощущения автономии. Исследования, связывающие «бесплатное» с чувством заслуженности, показывают: у людей, ожидающих привилегий, халява закрепляет модель поведения с пониженной эмпатией и повышенной конфликтностью, особенно в условиях несправедливости и дефицита ресурсов», – объяснила психолог.

Реакции на халяву можно описать как единый процесс: человек получает неожиданный ресурс без встречного усилия, и это одновременно затрагивает эмоции, самооценку, мотивацию и отношения. Сначала часто возникает эйфория – облегчение, радость, ощущение закрытого дефицита; это нормальная и адаптивная реакция. Далее может появиться неловкость, стыд, чувство незаслуженности, желание расплатиться или дистанцироваться, чтобы не быть должным.

«У других, наоборот, бесплатное обесценивается: ресурс кажется менее важным, о нем хуже заботятся, снижается вовлеченность в деятельность, если она досталась слишком легко – это эффект, описанный в исследованиях мотивации. Есть и противоположный полюс: у некоторых усиливается чувство «мне должны», ожидание, что блага будут приходить сами, ответственность падает, а требования к окружению растут, что ухудшает отношения и снижает доверие», – рассказала психолог.

Опасность начинается, когда разовая халява превращается в устойчивую модель: человек утрачивает навыки самостоятельности, избегает ответственности, теряет чувство собственной эффективности.

Ранее были названы работающие народные способы борьбы с похмельем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами