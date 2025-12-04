Врач предупредила об опасности грейпфрута для здоровья

Грейпфрут может представлять опасность для здоровья, поскольку он влияет на работу фермента CYP3A4 в печени и кишечнике и способен повысить концентрацию некоторых лекарственных препаратов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Наталья Соловьева.

«Пациенты часто воспринимают фрукты как абсолютно безопасные. Но грейпфрут — исключение. Врач-диетолог всегда уточняет список лекарств: с рядом препаратов грейпфрут может повысить риск побочных эффектов, от выраженной гипотонии до нарушений сердечного ритма», — предупредила эксперт.

По ее словам, этот фрукт лучше исключить из рациона людям с чувствительным желудком, гастритом, рефлюксом, поскольку высокая кислотность, большое количество сырой клетчатки и резкий переход к однотипному меню усиливают симптомы. Если противопоказаний нет, грейпфрут может выступить как источник витамина C, калия, антиоксидантов и растворимой клетчатки, заключила Соловьева.

Токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов до этого говорил, что грейпфрут может представлять опасность для организма, если есть его вместе с некоторыми лекарствами, особенно если они принимаются курсами. Водовозов уточнил, что опасность от передозировки возникает тогда, когда пациент систематически пьет лекарства неделями и каждый день ест грейпфрут или выпивает стакан сока.

