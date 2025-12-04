Врач предупредил о серьезной болезни, которая может развиться из-за вейпа

Наиболее серьезной угрозой, связанной с вейпами, является заболевание EVALI («болезнь вейперов»), которое может развиться даже от однократного использования устройств. Об этом «Москве 24» заявил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По его словам, ученые пока не определили механизм развития недуга и конкретные провоцирующие вещества.

«Сегодня известно, что в легких происходит патологический процесс, аналогичный острому респираторному дистресс-синдрому (тяжелая форма дыхательной недостаточности) у взрослых, который требует сложного лечения. Говоря простыми словами, это состояние можно описать как «шоковое легкое» — в тканях развивается шоковая реакция, которая протекает тяжело и требует госпитализации, вплоть до искусственной вентиляции легких», — пояснил Овечкин.

К признакам развития заболевания врач отнес одышку или продолжительное чувство нехватки воздуха. Он уточнил, что недуг может протекать легко и пройти самостоятельно, однако, бывают и критические ситуации.

Специалист добавил, что вейпы могут также нарушать работу местного иммунитета, что повышает подверженность респираторным инфекциям.

Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова до этого говорила, что многие курильщики переходят на вейпы или электронные сигареты, будучи уверенными, что выбирают менее вредную альтернативу. Но это опасное заблуждение, предупредила она.

Ранее врачи удалили подростку почерневшее от вейпов легкое и отдали его в пакете.