Врачи удалили подростку почерневшее от вейпов легкое и отдали его в пакете

Metro: 17-летнему подростку пришлось удалить почерневшее от вейпов легкое
В Новой Зеландии врачам пришлось удалить подростку легкое из-за осложнений от курения вейпов. Об этом сообщает Metro.

Лирей Кинг начал курить вейпы в 14 лет. Уже к 16 годам он расходовал по четыре одноразовых устройства в неделю. Год назад он проснулся с острой болью в груди и начал испытывать трудности с дыханием. В больнице у него диагностировали пневмоторакс и откачали скопившуюся в легком жидкость.

В течение нескольких месяцев Кинг трижды возвращался в больницу с рецидивами. С каждым разом врачи проводили все более сложные вмешательства, а затем полностью удалили поврежденную часть легкого. После операции хирурги передали юноше почерневшее легкое в пакете. Он решил закопать его во дворе, чтобы навсегда распрощаться с курением.

До этого в пермской школе предложили ученикам обменять вейпы на пятерку. В одном из классов установили коробку с надписью «Откажись от вейпа, получи пятерку по физкультуре».

Ранее в Перми у студента начался приступ эпилепсии из-за вейпа.

