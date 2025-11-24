Врач развеяла главный миф о вейпах и электронных сигаретах

Врач Хохлова: вейпы содержат не меньше канцерогенов, чем сигареты

Многие курильщики переходят на вейпы или электронные сигареты, будучи уверенными, что выбирают менее вредную альтернативу. Но это опасное заблуждение, предупредила в интервью «Радио 1» врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова.

«Чаще всего электронными сигаретами и вейпами пользуются молодые мужчины и женщины. Они утешают себя тем, что это не настолько вредно, как обычное курение, но это обман. В электронных сигаретах канцерогенов ничуть не меньше, чем в обычной сигарете», — сказала специалист.

Наиболее опасен именно тот факт, что привычка курить вейпы распространена среди подростков, добавила она.

Врач-нарколог, внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого предупредил об опасности курения при приеме антибиотиков.

Он пояснил, что никотин ослабляет иммунитет, уменьшая способность организма бороться с инфекциями. Кроме того, курение при лечении антибиотиками создает дополнительную нагрузку на печень.

