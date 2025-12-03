Российских туристов призвали не делать фото и видео в Иране

Посольство РФ в Иране: россиянам не рекомендуется делать фото и видео в стране

Россиянам не рекомендовано делать фотографии и снимать видео во время поездок в Иран. Об этом предупредили в Telegram-канале посольства РФ в исламской стране.

«В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки», — говорится в сообщении.

Представители посольства призвали туристов строго придерживаться требований местного законодательства и проявлять осторожность, а также быть осмотрительными.

До этого в Египте у пирамид Гизы задержали трех туристов, которые пытались сфотографироваться без одежды. В публикации уточняется, что они хотели сделать фото в обнаженном виде за пирамидой Хеопса. Туристов задержали за нарушение норм и законов Египта. Иностранцы объяснили, что не знали об этом, а в их стране такое поведение разрешено.

Ранее в Таиланде пообещали наказать туристов, которые кормили обезьяну чипсами.