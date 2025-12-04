На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предлагают создать реестр нянь и сиделок

Депутат Миронов предложил создать реестр нянь и сиделок на «Госуслугах»
true
true
true
close
Depositphotos

Няни и сиделки должны быть внесены в открытый федеральный реестр, чтобы их услуги были безопасными. Такую позицию в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Рынок коммерческих услуг по уходу — это «серая зона», на которую очень часто жалуются в обращениях граждане. Недавно произошел очередной случай в Москве — пьяная няня угрожала матери и ребенку. И таких случаев грубого, жестокого, неадекватного обращения масса. Не только с детьми, но и со стариками, которые, как и дети, не всегда могут даже рассказать о проблеме. Тем более за себя заступиться. Считаю, что давно назрела необходимость государственного регулирования в этой сфере», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, первым шагом могло бы стать создание федерального реестра нянь и сиделок на «Госуслугах».

«Чтобы через «Госуслуги» люди могли проверить данные специалистов: опыт работы, наличие судимостей, административных правонарушений, учет в нарко- и психоневрологических диспансерах. Все те важные вещи, которые сейчас раскрываются лишь по усмотрению самих работников, — пусть они будут в открытой федеральной базе. Люди вынуждены платить за услуги, которые не могут получить бесплатно. Потому что не хватает мест в детсадах, не хватает соцработников, больничных сиделок. Но тогда государство должно хотя бы обеспечить безопасность частных услуг. Наша фракция подготовит соответствующее обращение в правительство», — добавил Миронов.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются услугами уборщиц и нянь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами