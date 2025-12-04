В России предлагают создать реестр нянь и сиделок

Няни и сиделки должны быть внесены в открытый федеральный реестр, чтобы их услуги были безопасными. Такую позицию в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Рынок коммерческих услуг по уходу — это «серая зона», на которую очень часто жалуются в обращениях граждане. Недавно произошел очередной случай в Москве — пьяная няня угрожала матери и ребенку. И таких случаев грубого, жестокого, неадекватного обращения масса. Не только с детьми, но и со стариками, которые, как и дети, не всегда могут даже рассказать о проблеме. Тем более за себя заступиться. Считаю, что давно назрела необходимость государственного регулирования в этой сфере», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, первым шагом могло бы стать создание федерального реестра нянь и сиделок на «Госуслугах».

«Чтобы через «Госуслуги» люди могли проверить данные специалистов: опыт работы, наличие судимостей, административных правонарушений, учет в нарко- и психоневрологических диспансерах. Все те важные вещи, которые сейчас раскрываются лишь по усмотрению самих работников, — пусть они будут в открытой федеральной базе. Люди вынуждены платить за услуги, которые не могут получить бесплатно. Потому что не хватает мест в детсадах, не хватает соцработников, больничных сиделок. Но тогда государство должно хотя бы обеспечить безопасность частных услуг. Наша фракция подготовит соответствующее обращение в правительство», — добавил Миронов.

