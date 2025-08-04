Стало известно, сколько россиян пользуются услугами уборщиц и нянь

В 2025 году к услугам различных помощников по хозяйству обращались 14% опрошенных россиян (в полтора раза больше, чем в 2024-м). Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего россияне обращаются за профессиональным клинингом (36%). К услугам помощников, которые оказывают комплексные услуги по дому, включая приготовление еды, обращались 18% опрошенных, к услугам нянь и сиделок — 20%, а к услугам гувернеров — 12%. При этом к услугам сторожа и охранников, которые проживают в доме работодателя, обратились 8%. Оставшиеся 6% респондентов выбрали иные варианты ответа.

34% респондентов обращение к помощникам позволяет соблюдать баланс между работой и бытом. 22% признались, что хотели бы делать работу по дому сами, но не успевают. Еще 16% опрошенных отметили, что живут в другом регионе и не имеют возможности ухаживать за домом сами. 13% рассказали, что получили повышение на работе и появились свободные деньги, которые респонденты решили потратить на делегирование задач. При этом 9% опрошенных признались, что наличие помощника по дому является для них демонстрацией статуса и социального благополучия. 6% ответили, что привлекают к работе специалистов по дому исключительно из-за собственной лени.

Почти вдвое выросла средняя сумма, которую россияне готовы ежемесячно тратить на услуги помощников по дому. Так, за услуги клининга анкетируемые готовы платить в среднем 12 тыс. рублей в месяц, в то время как в прошлом году средний показатель варьировался в пределах 5–6 тыс. рублей. Средняя сумма, которую респонденты могут потратить за услуги няни или сиделки, составляет 48 тыс. в месяц (39 тыс. рублей в 2024 году). За услуги учителя, гувернантки или наставника для ребенка родители платят в среднем 54 тыс. рублей в месяц (31 тыс. рублей в 2024 году). Работа охранника обходится в этом году респондентам в среднем до 60 тыс. рублей в месяц, тогда как в прошлом году эта сумма была почти в два раза меньше. Комплексные услуги помощников могут доходить в среднем до 100 тыс. рублей в месяц (в прошлом году – 63 тыс. рублей).

Чаще всего к услугам помощников по дому прибегают жители Москвы, Новосибирска и Владивостока. При этом наиболее лояльны к делегированию задач женщины в возрасте от 30 до 45 лет, работающие преимущественно на руководящих должностях в IT и финансовой сферах.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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