На Северном Кавказе три аэропорта ограничили работу

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях на прием и выпуск самолетов в грозненском аэропорту Северный и владикавказском Беслане опубликован в 3:56. Спустя пять минут аналогичные меры для обеспечения безопасности полетов были приняты в воздушной гавани Магаса.

До этого в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае объявили режим опасности атаки БПЛА. Жителей регионов призвали укрыться в безопасных местах, сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять официальной информации.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотниками.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.