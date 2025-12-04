На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг, 4 декабря, ожидается облачная погода без осадков
Григорий Сысоев/РИА Новости

Облачная погода без значительных осадков при температуре воздуха до плюс 4 градусов ожидается в Москве в четверг, 4 декабря. Об этом РИА Новости рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха - плюс один - плюс четыре», — заявил он.

По словам синоптика, погодная ситуация в столичном регионе в этот день будет обусловлена северо-западной периферией антициклона.

Тишковец отметил, что ветер со скоростью 2-7 м/с будет дуть с юго-запада, а атмосферное давление будет стабильно сохранять показатели в 757 миллиметров ртутного столба. Кроме того, допускаются магнитные бури, заключил эксперт.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. По его словам, ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. За месяц выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от нормы.

Ранее синоптик Ильин рассказал, когда в Москве выпадет снег.

