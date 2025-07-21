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Пара подала в суд на компанию после увольнения из-за «загорелой кожи»

Metro: пара из Англии считают, что их уволили с работы из-за загорелой кожи
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В Англии пара подала в суд на компанию за «расовую дискриминацию» после увольнения из-за «загорелой кожи», пишет Metro.

Питер Хеджер и Катерина Димитрова утверждали, что были уволены после возвращения с отпуска. Их внешность — в частности, загар — вызвали подозрения у работодателя и создали «унизительную и оскорбительную» атмосферу на рабочем месте.

Пара рассказала, что уехала в Болгарию, воспользовавшись краткосрочным разрешенным отпуском. Они также подавали заявки на продление отпуска, но получили отказ. По данным суда, сотрудники оставались за границей около двух месяцев, сообщив работодателю, что не могут вернуться в Великобританию, так как пока не нашли там жильё.

Хеджер и Димитрова заявили, что руководство создало «враждебную, оскорбительную и уничижительную» атмосферу и обвинили компанию в дискриминации по национальному признаку и цвету кожи. Однако суд установил, что истинной причиной увольнения стало не их происхождение или внешность, а длительное несанкционированное отсутствие на работе.

Судья по трудовым спорам Абдул Чоудри отметил в своем решении, что пара ни разу не сообщала работодателю о том, что находитсятся в Болгарии, и лишь по возвращении признались, где они были. Более того, они не вернулись вовремя, несмотря на отказ в продлении отпуска. Иск был официально отклонен как «не имеющий разумных шансов на успех».

Ранее женщина подала в суд на руководителей, которые пьяными бросили ее в бассейн на корпоративе.

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