Российский пенсионер отдал мошенникам 17 млн рублей, которые копил 23 года

В Иркутской области пенсионер 23 года копил 17 млн рублей и отдал их мошенникам

В Иркутской области 69-летний мужчина отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Вас обманывают».

Все началось с того, что пенсионеру позвонили, сообщив о посылке на его имя. Далее лжесотрудник Минцифры заявил, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Затем с ним связался «сотрудник спецслужб», который сообщил, что злоумышленники от имени мужчины оформили доверенность на гражданина недружественной страны.

После этого лжесотрудник Росфинмониторинга, угрожая пенсионеру уголовной ответственностью за разглашение тайны, рассказал мужчине, как «сохранить сбережения». Фрагмент разговора потерпевшего с одним из преступников попал на видео.

Пенсионер поверил аферистам, снял деньги со счетов и за четыре раза передал их криминальному курьеру. Для последнего транша его убедили отдать карту, с которой посредница сняла оставшиеся деньги и не вернула ее.

В результате пенсионер лишился более 17 млн рублей, которые копил более двух десятилетий. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

