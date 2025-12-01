В Госдуме россиян предупредили о новой «налоговой» схеме мошенников

Мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами, в том числе бухгалтерии активно работают с отчетностью. Аферисты рассылают сообщения от лица ФНС, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, это сегодня одна из самых опасных схем, так как бухгалтерии в конце года сильно загружены и могут быть не так внимательны. Мошенники оформляют такие письма максимально правдоподобно, используя логотипы, QR-коды, подписи должностных лиц. При этом в них часто содержатся вредоносные вложения, программы, которые при открытии позволяют преступникам красть данные, перехватывать переписку, считывать документы и даже инициировать платежи от имени компании.

Основная проблема заключается в том, что мошенники подходят к этой схеме с особой тщательностью, в том числе подбирают фишинговые домены, изучают реальные переписки, то есть опираются на настоящие бизнес-процессы, что в итоге делает их рассылку максимально правдоподобной.

«По сути, злоумышленники действуют как полноценная команда маркетинга, но с противоположными целями», — пояснил парламентарий.

Он призвал внедрять в компаниях эффективные инструменты цифровой безопасности, в том числе многоуровневую проверку писем. Также важно отключать макросы, использовать песочницы для вложений. Кроме того, Немкин призвал уделять внимание обучению сотрудников, чтобы они знали, как следует реагировать на подозрительные письма, могли отличить фишинговые сообщения от реальных.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что мошенники начали активно атаковать россиян с новой двухступенчатой схемой обмана, в которой они объединили видимость подарка и давление со стороны лже-полицейских. Аферисты сообщают своей жертве о якобы направленном ей подарке, присылают фальшивые данные – номер заказа, чек, вынуждая пройти регистрацию в определенном банке. После этого с человеком связывается лже-полицейский, который запугивает его, угрожая уголовной ответственностью за перевод денег на счет запрещенной организации. Специалист призвал россиян критически относиться к любым обещаниям подарков, акциям и прочим предложениям.

Ранее россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога.