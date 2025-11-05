На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали о трех правилах, помогающих против кибермошенников

МВД: для защиты от кибермошенников нужно придерживаться трех базовых правил
Depositphotos

Россияне должны придерживаться трех правил, которые защищают от кибермошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В соответствии с первым правилом никогда не следует действовать быстро. Любая просьба или требование, которые нужно выполнить немедленно, должны становиться сигналом к остановке. Даже пауза в несколько секунд позволяет критически оценить ситуацию.

Вторым правилом должно стать использование одного проверенного канала для важных операций. Необходимо заранее определить единственный надежный способ для подтверждения критически важных действий. Им, например, может быть личный звонок по известному номеру телефона. Все остальные каналы автоматически являются потенциально опасными.

Третье правило обращает внимание на тревожные маркеры, такие как срочность, эмоциональное давление и упоминание персональных данных. Если наличествуют хотя бы два из этих элементов, то высока вероятность мошенничества.

3 ноября в МВД сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса, а затем получают доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах».

Ранее в Совфеде предложили меру для защиты детей от мошенников.

