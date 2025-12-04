На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В японском городе произошла масштабная утечка газа

Kyodo: масштабная утечка газа вызвала несколько пожаров в японском городе Убэ
Eugene Hoshiko/AP

В японском городе Убэ префектуры Ямагути произошла масштабная утечка газа. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что утечка газа привела к нескольким пожарам в жилых районах. Местных жителей попросили воздержаться от использования газа.

Сведений о пострадавших не поступало. Полиция организовала патрулирование района предполагаемой утечки.

В ноябре начался пожар в городе Оита одноименной префектуры. Спасательным службам не удавалось предотвратить распространение огня на городские кварталы. Кроме того, пожар охватил и прилегающие к Оите леса. Власти префектуры объявили о применении в регионе Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с которым государство будет покрывать расходы на содержание эвакуационных убежищ.

До этого сообщалось, что в Новой Зеландии загорелись земли «Мордора». Огонь охватил леса на площади 2500 гектаров.

Ранее турист случайно поджег благовониями тысячелетний храм в Китае.

